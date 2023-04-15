Fernandes için devler sırada

BEŞİKTAŞ'A geçen sezon Portekiz ekibi Benfica'dan transfer olan Gedson Fernandes yol ayrılına geldi. Portekizli futbolcuya İtalya ve İngiltere'den birçok ekip takip oldu. İtalyan basını, Roma ve Lazio'nun Gedson için yarıştığını duyururken, BBC ise 24 yaşındaki yıldız futbolcu için Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace gibi İngiliz ekiplerinin devrede olduğunu bildirdi. Haberde, bu oyuncunun satışından Beşiktaş'ın 13 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş, Gedson'un satışına onay verirse, anlaşma gereği alacağı paranın yarısını Benfica'ya ödeyecek. Fernandes, Beşiktaş'a 6 milyon Euro karşılığında transfer olmuş ve bu sezon 29 maçta 5 asistlik performans sergilemişti.

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