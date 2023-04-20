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Haberler Beşiktaş Beşiktaş içe döndü

Beşiktaş içe döndü

20.4.2023

Gazete

Beşiktaş içe döndü
Beşiktaş gelecek sezon için kaptan Cenk Tosun'la yeni sözleşme için anlaştıktan sonra Arthur Masuaku'nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında West Ham'dan alırken gözünü kiralık oynayan oyunculara çevirdi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan kiraladıkları Tayfur Bingöl ile G.Antep FK'dan geçici olarak aldıkları Maxim'in de bonservisini almayı planlıyor. Tayfur'un sözleşmesinde 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken Maxim'in kiralık kontratında ise herhangi bir opsiyon yer almıyor. Yönetim, Maxim'in bonservisini G.Antep FK ile masaya oturarak 2-2.5 milyon Euro'ya almayı planlıyor. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için de indirim isteyecek. Kartal'da sözleşmesi bitecek olan Redmond'un da mutlaka kadroda tutulması planlanıyor.
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