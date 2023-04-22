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Beşiktaş deplasmanda kazandı

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden sürüyor. Beşiktaş HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlılar maçı 2-0 kazandı.

İHA

22.04.2023, 18:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023, 21:13

Beşiktaş deplasmanda kazandı
Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
65. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girip kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci oyun alanına çeldi.
69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın ortaya çevirdiği topa penaltı noktası yakınında Umut Nayir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
71. dakikada Salih'in pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
90+2. dakikada sol taraftan Mrsic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
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