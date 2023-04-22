Kartal’ın rakibi Ümraniyespor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede Cihan Aydın görev yapacak. Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı.



7. GALİBİYETİ HEDEFLİYOR

Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı.

DİĞER