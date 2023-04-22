Savunmaya Mickael Nade

Beşiktaş'ın gelecek sezona yönelik transfer arayışları hız kazandı. Ouest France'ta yer alan habere göre; Saint Etienne forması giyen Mickael Nade siyah-beyazlı ekibin listesinde yer alıyor. Geçen kış ABD, Rusya ve Türkiye'den bazı kulüplerin radarında yer alan oyuncunun bu yaz döneminde takımından ayrılması muhtemel gözüküyor. Beşiktaş'ın Saiss'in yerine sol stoper aradığı ortamda 24 yaşındaki Fransız stoperin transferi sürpriz olmayacak. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek oyuncu kariyerinde Saint Etienne dışında Quevilly ekibinde görev aldı. Bu sezon 15 lig maçına çıkan oyuncu bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 8 maça 11'de çıkan oyuncu toplamda 841 dakika forma şansı buldu.

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