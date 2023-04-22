Son Dakika... Beşiktaş - Ümraniyespor maçı İlk 11’leri belli oldu

İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Remond, Cenk, Aboubakar
Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.
Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 30. haftayı 3-0 hükmen galip geçti.