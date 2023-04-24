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Haberler Beşiktaş Kara Kartal derbiye kilitlendi

Kara Kartal derbiye kilitlendi

24.4.2023

Gazete

Kara Kartal derbiye kilitlendi
Süper Lig'de Ümraniyespor'u rahat geçen Beşiktaş, 32. haftada Galatasaray ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ümraniyespor maçında 11 oynayan oyuncular sadece düz koşu yaparken, diğer oyuncular ise dejenerasyon idmanı ve topla çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu. Bugünü izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenman ile devam edecek.
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