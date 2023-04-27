Kartal’dan Aslan’a geçit yok

ZİRVE mücadelesi veren Beşiktaş, pazar günkü kritik derbi için hazırlıklarını sürdürürken siyahbeyazlıların son sezonlarda ezeli rakibine karşı sahasındaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Kara Kartal, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından Galatasaray'ı konuk ettiği son 7 maçta yenilgi yüzü girmedi ve skor üstünlüğü ile taraftarlarını sevindirdi.

Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, 2014-2015 sezonundaki karşılaşmanın ardından ev sahibi olduğu 7 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı. Beşiktaş'ın, bu süreçte rakibine karşı oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle: 2015- 2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1, 2016-2017 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2, 2017-2018 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0, 2018-2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0, 2019-2020 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0, 2020-2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0, 2021- 2022 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1.

YAPAY ZEKA İSTEĞİ

BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü yapacağı maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını istediği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu iddianın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları" yönündeki görüşleriyle de çeliştiği aktarıldı.

Galatasaray maçında hakemin yapay zekayla belirlenmesine yönelik taleple ilgili de şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar Fenerbahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka(!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır. Umarız ki pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır."