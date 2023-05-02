Weghorst’u 8 maçta yakaladı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı takımın forveti olarak görev yapan Wout Weghorst'un 16 lig maçında attığı 8 gole, 8 karşılaşmadaki performansıyla ulaştı. Beşiktaş'taki ilk döneminde de birlikte oynadığı Cenk Tosun ile yeniden etkili bir ikili haline gelen Kamerunlu oyuncu, son 8 maçta 8 gol kaydetti. İlk 4 maçında suskun kaldıktan sonra arka arkaya gollerini atmaya başlayan ve toplamda Hollandalı forvet Weghorst'tan daha az maç yapmasına rağmen aynı sayıda gol kaydeden Aboubakar, tüm gollerini 960 dakikaya sığdırdı. Siyah-beyazlı oyuncu 120 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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