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Beşiktaş’ın transferde ilk hedefi Calvo

Kara Kartal, Konyaspor’un stoperi için harekete geçti.

4.5.2023

Gazete

Beşiktaş’ın transferde ilk hedefi Calvo
Süper Lig'de üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışının içine giren Beşiktaş'ta bir yandan da teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Kara Kartal'ın transfer hedefindeki isimlerden ilki belli oldu. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, siyah-beyazlıların Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile ilgilendiğini öne sürdü. Kosta Rikalı futbolcuya Beşiktaş dışında başka talip olduğu da ifade edildi. Konyaspor'un geçen sezon San Jose'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki stoperin yeşil-beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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