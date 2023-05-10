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Haberler Beşiktaş Kartal’dan Umut hamlesi

Kartal’dan Umut hamlesi

Beşiktaş, Ümraniyespor’da harika bir performans gösteren eski golcüsüne yakın markaj uyguluyor

10.5.2023

Gazete

Kartal’dan Umut hamlesi
Süper Lig'de ilk iki yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalara başladı. Aboubakar ve Cenk Tosun'un yanına yerli bir forvet takviye etmek isteyen siyahbeyazlılarda gündeme gelen ilk isim, eski bir Beşiktaşlı olan ve iki sezonda 6 gol atan Umut Nayir oldu. Bonservisi 1. Lig ekibi Eyüpspor'da olan 29 yaşındaki Umut Nayir, bu sezon Ümraniyespor formasıyla 16 gol-3 asist üreterek başarılı bir performans sergiledi ve A Milli Takıma kadar yükseldi. Teknik Direktör Güneş'in de deneyimli oyuncuya onay verdiği belirtiliyor. Öte yandan Beşiktaş'ta mevcut kadrodan 9 isim ile yollar ayrılabilir. Avrupa'dan teklifler alması beklenen Gedson Fernandes ile Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün durumları belirsiz. Atiba, Welinton, Muleka, N'Koudou, Maxim (kiralık), Utku ve Ersin'in siyah-beyazlı kulübe veda etmeleri bekleniyor.
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