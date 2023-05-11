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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da iç transfer zamanı

Kara Kartal’da iç transfer zamanı

Beşiktaş, 1 yıl daha anlaşmaları bulunan Salih ve Mert’in sözleşmelerini uzatacak

11.5.2023

Gazete

Kara Kartal’da iç transfer zamanı
Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlılar, Mert Günok ve Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile 1 yıl daha anlaşmaları bulunan Mert ve Salih'e 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, iki oyuncu ile de gelecek sezon öncesi sözleşme imzalamayı planlıyor. Yapılacak yeni kontratlarda Mert ve Salih'in yıllık ücretleri de yükseltilecek. Bu sezon siyah beyazlı takımda 29 maça çıkan Salih Uçan 3 gol attı, 6 asist yaptı. Şenol Güneş'in göreve gelmesi ile kaleye geçen Mert Günok ise 21 maçta görev yaptı. 34 yaşındaki file bekçisi, iyi performansı sonrası yeniden A Milli Takım kalesine geçti.
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