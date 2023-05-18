Beşiktaş’a sürpriz aday

Beşiktaş'ta bir yandan zirve yarışı devam ederken diğer yandan da yeni sezonun planlaması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin yıldız golcüsü Aboubakar'dan da sürpriz bir transfer önerisi geldi. Atiba'ya veda etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta Kanadalı oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalar başladı. Belirlenen liste üzerinden girişimlerde bulunan yönetime Aboubakar'dan bir öneri geldi.



LA LİGA'DA FORMA GİYİYOR

Tecrübeli golcü, Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı Martin Hongla'yı idarecilere teklif etti. Aboubakar'dan gelen bu talebin ardından Hongla'yı değerlendirmeye alan kulüp yetkilileri, Şenol Güneş'in kararına göre harekete geçecek. İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Hongla'nın bonservisi İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da. 25 yaşındaki 1,81'lik Kamerunlu, ön libero hattına ek olarak; stoper ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.



KARTAL'DA 5 YOLCU VAR

Sezon hazırlıklarına Temmuz başında başlayacak siyah beyazlılar, transfer çalışmalarını da bu tarihe göre planlamaya çalışacak. Beşiktaş'ta N'Koudou, Welinton, Atiba, Maxim, Redmond, Dele Alli ve Tayfur Bingöl'ün sözleşmeleri sona eriyor. N'Koudou, Welinton, Atiba ve Dele Alli ile yollar kesin olarak ayrılacak. Diğer isimlerle ilgili kararı Şenol Güneş verecek.

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