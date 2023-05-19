Origi’ye kanca

BEŞİKTAŞ transfer hamlelerini gerçekleştirmek için birçok yıldız ile ilgili nabız yoklarken İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Calciomercato'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar Milan forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde İtalyan devinin, Belçikalı golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Beşiktaş dışında Fenerbahçe ve Alanyaspor'un da oyuncu için devrede olduğu ileri sürüldü. Divock Origi, bu sezon Milan formasıyla 35 maçta süre aldı. 28 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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