Cenk Tosun 3 yıl daha Beşiktaş’ta

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk imzayı Cenk Tosun atıyor. Siyah-beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sezon 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performans gösteren Cenk'in, gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti. Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen siyah beyazlılar, 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı. 2014-2015 sezonu öncesi Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon Euro karşılığında Everton'a imza attı. 2020-2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak Kartal'da forma giyen golcü oyuncu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılar ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol attı; 18 asist yaptı. Beşiktaş'ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.

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