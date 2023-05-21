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Haberler Beşiktaş Kara Kartal A.Demir’e konuk

Kara Kartal A.Demir’e konuk

Beşiktaş'ın, Adana Demirspor ile oynayacağı kritik 90 dakika saat 19.00'da başlayacak.

21.5.2023

Gazete

Kara Kartal A.Demir’e konuk
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Siyah-beyazlı takımda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek. Adana Demirspor, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor. Adana temsilcisi, son 6 haftada biri hükmen galibiyet sonucunda olmak üzere 18 puan almayı başardı. İki takım arasında oynanan 37 lig maçında Beşiktaş'ın galibiyetlerde 17-8, gol sayılarında da 56-32 üstünlüğü bulunuyor.
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