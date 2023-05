Süper kartal

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup etti. 19. dakikada taç atışında topu alan Stambouli, ceza sahasına meşin yuvarlağı gönderdi. Colley'den seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 44'te ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Cenk istediği vuruşu yapamadı ve top kaleci Ertaç'ta kaldı. 45+4'te Hadziahmetovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aboubakar gelişine vuruşunda şık bir gole imza attı: 1-1. GOLLE BAŞLADILAR46'da sol kanattan topu alan Gedson ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 70'te Ndiaye'nin ceza sahasında Saiss'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mustafa Kürşad penaltı noktasını gösterdi. Cenk 72'de penaltıyı gole çevirdi: 1-3. 90+2'de Rodrigues'in geri pasında Ertaç topu uzaklaştırmak istediği sırada Gedson yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aboubakar maçın skorunu belirledi: 1-4.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 galip geldikleri 33. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Salih, Cenk ve Aboubakar ilk 11'iyle sahada yer aldı. Antalya'da ilk 11'de yer alan Welinton Souza ve Ma*im bu karşılaşmada yedek soyundu.Maçtan önce Adana Demirspor taraftarı, maraton alt ve üst tribünde çeşitli kısımlardan oluşan, birlikteyken bir kalenin resmedildiği, alt kısmında da İngilizce "You shall not pass" (Geçemezsiniz) yazan büyük bir pankart açtı. Maça her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.