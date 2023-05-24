Beşiktaş’tan UEFA’ya başvuru

6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından meydana gelen büyük yıkım sonrası Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantepspor'un kalan maçlarında oynayacakları rakiplerin TFF tarafından hükmen galip sayılması kararına Beşiktaş kulübü tarafından yapılan itirazlar sürüyor. Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için gündem yaratan bir hamlede bulundu.Siyah-beyazlılar, UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini istedi. Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini istedi. Yönetim, Gaziantep ve Hatayspor ile bu sezon oynanan maçların tüm takımlar için geçersiz sayılmasını talep etmişti.Süper Lig'de önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Arjantinli stoper Lucas Merolla oldu. Huracan'da forma giyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği transfer için yönetimin Merolla'nın menajeri ile ilk teması kurduğu belirtildi. Geçen sezon 22 maçta forma giyen Merolla, bu sezon ise sakatlığı sebebiyle sadece 1 maçta forma şansı bulabildi.