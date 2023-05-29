Beşiktaş’a Ivan müjdesi

Süper Lig şampiyonluğunu kaçıran Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, takımdan ayrılacak olan Kevin N'Koudou'nun alternatifini Romanya'da buldu. Yönetim, N'Koudou'nun boşluğunu Craiova'da oynayan 26 yaşındaki sol kanat Andrei Ivan'la doldurmak isterken Rumen ekibinden Kartal'a müjdeli haber geldi.



İYİ PROJEYE 'HAYIR' DEMEM

Craiova Başkanı Mihai Rotaru'nun, Andrei Ivan'ın ayrılmasına, eğer teklif kulübün iddialarını karşılayacak bir teklif olacaksa, karşı çıkmayacağı belirtildi. Ivan da İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu AS gazetesine verdiği röportajda, "Önemli olan iyi bir proje ile ilerlemek. Büyümek. Beni en çok ilgilendiren de bu. Hangi ülkede olduğu umurumda değil. Çeşitli kulüplerden ilgi olduğunu biliyorum. Çok sakinim, bakalım bu yaz ne olacak" ifadelerini kullandı.

DİĞER