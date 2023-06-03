Kartal hata istemiyor

Süper Lig'de ikincilik şansı süren Beşiktaş, bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Aboubakar ve Masuaku ise kart sınırında bulunuyor.

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