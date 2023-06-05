Kartal, Güneş ile uçuşa geçti

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu etkisi siyah-beyazlı oyuncuların gol istatistiklerine de yansıdı. Kasımpaşa engelini bir önceki hafta oynanan Adana Demirspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Aboubakar, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un gol katkısıyla geçen siyah-beyazlı ekipte Tayfur Bingöl ve Atiba da bu sezonki ilk gollerini kaydetti. Valerien Ismael döneminde gol katkısı vermekte güçlük çeken bazı siyah-beyazlı oyuncular, Güneş'in göreve gelmesinin ardından attıkları gollerle Beşiktaş'ın son dönemdeki çıkışında etkin rol oynadı. Ligde 15 golü bulunan Cenk Tosun, sezonun Ismael'le birlikte geçen döneminde 1 gol atabilirken geri kalan 14 golünü Güneş'le birlikte görev aldığı dönemde kaydetti. Şenol Güneş öncesinde skor katkısı yapamayan Gedson Fernandes, Redmond, Masuaku ve Saiss, ilk gol sevinçlerini tecrübeli teknik adamla yaşadı. İki haftadır gol atan Gedson Fernandes, kariyerinde ilk kez art arda 2 hafta gol kaydetti.

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