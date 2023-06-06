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Haberler Beşiktaş Kartal çift koldan

Kartal çift koldan

Süper Lig’de ikincilik yarışı veren Beşiktaş’ta yönetim, gelecek sezon için gündemine Thom Hale ve İvan Perisic’i dahil etti.

6.6.2023

Gazete

Kartal çift koldan
Spor Toto Süper Lig'de ikincilik iddiası devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Önümüzdeki sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme birçok isim geliyor. Siyah-beyazlılar, son olarak gündemine iki yıldız isim aldı. Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'de forma giyen 28 yaşındaki ön libero Thom Haye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Thom Haye'nin kulübü Heerenveen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplam 36 maça çıkan Haye 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'DA İSTİYOR
Kara Kartal'ın bir diğer hedefi ise Tottenham'dan ayrılmak isteyen İvan Perisic. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hırvat futbolcu, şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın formasını giyiyor. 44 maçta 1 gol ve 12 asist yapan 34 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon planlamasında yer almayacağı öne sürüldü.

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