Çebi bombaladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sezon değerlendirmesi yaparken, gündeme dair sert açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sitem eden Çebi, "Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli." dedi. Erden Timur'un elindeki belgeleri biran önce açıklaması gerektiğini de söyleyen Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de taraf olmakla suçladı. Çebi, TFF Başkanı'nın Beşiktaş camiasına özür borcu olduğunu ve Büyükekşi'yi başarılı bulmadığını belirtti. hükmen mağlubiyetler kararından dolayı UEFA'ya başvurduklarını ancak eksik cevap geldiğini açıklayan Çebi, "Süper Lig için UEFA'ya başvurduk. Sorumuzu anlamamışlar. Gelen cevap anlaşılabilir değil. Bizim sorduğumuz sorunun anlaşılmış olduğunu düşünmüyoruz. Biz onlardan görüş istedik. Bir kez daha başvuracağız. Eksik bir cevap geldi, yeni gelen cevabı sizlerle paylaşacağız" yorumunu yaptı.



DELE ALLI DÖNMEYECEK

Transferler hakkında da bilgiler veren Çebi, "James Rodriguez ile ilgilenmiyoruz. Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Dele Alli ile sözleşmemiz bitti. Geri dönmeyecek. Kendisinden beklediğimizi alamadık. İnsani olarak toparlanmasını temenni ediyorum. Jackson Muleka için kapımızı çalan çok. Romain Saiss'i de istiyorlar ancak biz kalmasını istiyoruz. Tayfur Bingöl'ün opsiyonu var, konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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