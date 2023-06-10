  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Kartal’ın gözü Quaresma’da

Kartal’ın gözü Quaresma’da

Beşiktaş’ın daha önce de ismi gündeme gelen Arouca takımının 26 yaşındaki Brezilyalı sol beki için ısrarcı olduğu bildirildi.

10.6.2023

Gazete

Kartal’ın gözü Quaresma’da
Beşiktaş sol bek arayışları ile ilgili 26 yaşındaki oyuncu Mateus Quaresma konusunda ısrarını sürdürüyor. Mayıs ayı içerisinde oyuncunun kulübü Arouca'ya bir transfer teklifi yaptığı öne sürülen siyah-beyazlıların 2. hamlesini yaptığı iddia edildi. Brezilyalı sol bekin takımdan ayrılma hazırlığı yaptığı kaydedilirken ilk teklifin 1 milyon Euro olduğu kaydedilmişti. Quaresma'ya da 3.5 yıl için 1 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtilen Kartal'ın ilk hamlesini bu doğrultuda yapması bekleniyor.

İKİNCİ HEDEF KOUAME
Öte yandan Toplamda 87 karşılaşmada oynayan Sambacı'nın 1 gol ve 5 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki orta sahaya oyuncusu Rominigue Kouame için de temasları sürüyor. Troyes formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 2414 dakika süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Kulübü ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayına kadar süren Koume, 2021 yılında bir başka Fransız ekibi Lille'den transfer edilmişti. Kouame Mali Milli Takımı'nda da 10 maçta oynadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA