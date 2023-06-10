Kartal’ın gözü Quaresma’da

Beşiktaş sol bek arayışları ile ilgili 26 yaşındaki oyuncu Mateus Quaresma konusunda ısrarını sürdürüyor. Mayıs ayı içerisinde oyuncunun kulübü Arouca'ya bir transfer teklifi yaptığı öne sürülen siyah-beyazlıların 2. hamlesini yaptığı iddia edildi. Brezilyalı sol bekin takımdan ayrılma hazırlığı yaptığı kaydedilirken ilk teklifin 1 milyon Euro olduğu kaydedilmişti. Quaresma'ya da 3.5 yıl için 1 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtilen Kartal'ın ilk hamlesini bu doğrultuda yapması bekleniyor.



İKİNCİ HEDEF KOUAME

Öte yandan Toplamda 87 karşılaşmada oynayan Sambacı'nın 1 gol ve 5 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki orta sahaya oyuncusu Rominigue Kouame için de temasları sürüyor. Troyes formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 2414 dakika süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Kulübü ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayına kadar süren Koume, 2021 yılında bir başka Fransız ekibi Lille'den transfer edilmişti. Kouame Mali Milli Takımı'nda da 10 maçta oynadı.

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