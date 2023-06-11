Kara Kartal’a Gedson müjdesi

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması başlarken, yıldız isimlere de teklif yağıyor. Şenol Güneş'in gelişiyle formunda ciddi bir yükseliş göze çarpan Gedson Fernandes için İtalya'dan çok ciddi iddialara gelmeye başladı. Alfredo Pedulla'nın haberine göre Lazio, yaz aylarında Sarri'nin orta sahasını güçlendirmek için Gedson Fernandes'i en iyi seçenek olarak belirledi. Beşiktaş ile görüşmeler başladı. Yakında resmi bir teklif sunulması bekleniyor. Lazio'nun takip ettiği diğer orta saha oyuncuları arasında Napoli ile sözleşmesini yenilememesi durumunda Piotr Zielinski, Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Frosinone'den Daniel Boloca yer alıyor. İtalya ekibinin bu oyunculardan en az birini kadrosuna katması bekleniyor. 2026 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Gedson Fernandes, bu sezon Süper Lig'de 33 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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