Kartal’da Rebic sesleri

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, hücum bölgesine takviye yapmak için gözünü İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, son olarak Milan'da oynayan Ante Rebic için resmi teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcu için İtalya ekibinden cevap bekliyor. Deneyimli oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.



HÜCUMUN HER YERİNDE OYNUYOR

Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 42 mücadelede giyen Ante Rebic ülkesi adına 3 gol kaydetti, 4 de asist yaptı. Ante Rebic, her iki kanat dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmeme olasılığına karşılık alternatif isimleri de mercek altına aldı. Kara Kartal, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

DİĞER