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Haberler Beşiktaş Kartal’dan Barca’ya kanca

Kartal’dan Barca’ya kanca

18.6.2023

Gazete

Kartal’dan Barca’ya kanca
Beşiktaş sportif direktörü ceyhun kazancı, barcelona futbol direktörü mateu alemany ile bir araya geldi. kazancı, katalan ekibinde forma giyen 4 futbolcu için bilgi aldı. İspanyol basınından Relevo da Beşiktaş'ın Barca'dan 4 futbolcuyla ilgilendiğini öne sürdü. Bu isimlerin Samuel Umtiti, Sergino Dest, Alex Collado ve Franck Kessie olduğu belirtildi. Öte yandan, futbolu bırakan eskimilli futbolcu Burak Yılmaz'ın da Beşiktaş'ta antrenör olması bekleniyor. 37 yaşındaki ismin, Şenol Güneş'in ekibinde yer alacağı öğrenildi.
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