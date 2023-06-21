Kara Kartal’a Dest müjdesi

Barcelona'nın gözden çıkardığı 4 futbolcu için temaslarda bulunan Beşiktaş'a Sergino Dest'ten iyi haber geldi. İtalyan haber sitesi Calciomercato.com'dan Daniele Longo, Beşiktaş'ın transferdeki rakibi Union Berlin'in geri adım attığını duyurdu. İtalyan gazeteci, sosyal medya hesabından "Union Berlin Dest'ten vazgeçti. Şimdi Barcelona'nın savunmacısı Beşiktaş'ın hedefinde" ifadelerini kullandı.

MİLAN'DA DÜZENLİ OYNAYAMADI

2020'de Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan Sergino Dest, 2022-23 sezonunu Milan'da kiralık olarak geçirdi. 22 yaşındaki sağ bek, İtalyan devinde yalnızca 14 maçta forma şansı bulabildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde İspanya'da Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ile bir araya gelmişti. Kazancı, Barcelona'nın gözden çıkardığı 4 futbolcu için temaslarda bulunmuştu. Bu oyuncular Samuel Umtiti, Franck Kessie, Sergino Dest ve Alex Collado'ydu. Siyah-beyazlı yöneticilerin, Dest'in ardından diğer isimlerle ilgili de temaslarını sürdüreceği kaydedildi.