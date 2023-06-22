Çebi’den gündeme dair dobra açıklamalar

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonun giyeceği beyaz, siyah ve kırmızı renkteki formalar tanıtıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, formaları çok beğendiğini söyleyerek, "TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş'ı" dedi. Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Çebi, "Mehmet Büyükekşi'nin 'Beşiktaş'ı umursamıyorum' sözleri" için, Bu açıklamayı şahsi ve kızgınlıkla söylenmiş bir cümle olarak ümit ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Neyi umursamıyorsunuz? TFF'nin görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz Türk futbolunun ağası, paşası, duayeni, ağabeyi olan Beşiktaş'ı 'Umursamıyorum' diyemezsiniz. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet edeceksiniz" dedi.

DURSUN ÖZBEK'E ÇAĞRI YAPTI

"Dursun Özbek'in 'Birbirimizi rencide etmeyelim' sözüne de cevap veren Beşiktaş Başkanı, "İlk bakışta doğru söylemiş. Kulüpler Birliği'nde de söyledi. Şampiyonluk gecesinde '6 puanı verdim ne olacak?' derseniz, sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Dursun Özbek'in üzülmesine, üzüldüm. Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. O da inşallah üzüldüğünü söyler. Karşılıklı helalleşmiş oluruz" diye konuştu. Çebi, Gedson Fernandes ve Saiss'e talipler olduğunu ancak iki isimle de devam etmek istediklerini de açıkladı.