Kartal stoper avında

Inter'le sözleşmesi sona eren Danilo D'Ambrosio'ya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Kulübü ile sözleşme yenilemek istemeyen 34 yaşındaki deneyimli stoperin daha fazla forma şansı bulabilmek adına yeni maceralara yelken açmak istediği ifade edildi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiğini ve iki kulübün de D'Ambrosio'nun istediği rakam ve şartları ile ilgili bilgi aldığını kamuoyuyla paylaşırken önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncuyla ilgili girişimlerin olabileceğini yazdı. 34 yaşında Danilo D'Ambrosio, 2014 yılından bu yana forma giydiği Inter'de bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2 asist katkısı yaptı. İtalyan savunmacı savunmanın ortasında ve savunmanın sağ çizgisinde forma giyebiliyor. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan yıldız futbolcu kariyerinde Fiorentina, Torini gibi kulüplerin formalarını da giyerken, İtalya dışına hiç çıkmadı.