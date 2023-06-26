Girotto harekatı

Defans hattını güçlendirmek isteyen ve stoper arayışında olan Beşiktaş, Nantes forması giyen Andrei Girotto için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için kulübü Nantes'a resmi teklifte bulundu. Kariyerinde Palmeiras, Chapecoense ve Tombense gibi kulüpler olan Andrei Girotto, 2017- 18 sezonundan bu yana ise Fransız ekibinin formasını giyiyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Nantes'la 48 karşılaşmaya çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

VALENTİN RONGİER DE LİSTEDE

Beşiktaş'ın ayrıca Marsilya'dan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Valentin Rongier ile temasta olduğu bildirildi. Fransız ekibinin yeni teknik direktörü Marcelinho'nun planları içinde yer almayan Rongier için Beşiktaş'ın ilk temasları kurduğu ve olumlu cevap aldığı gelen bilgiler arasında. Kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam eden 29 yaşındaki oyuncu zaman zaman sağ bekte de görev alabiliyor.