Kartal’a Kamerunlu libero

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmaları doğrultusunda sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Lens'in geçen sezon 4 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana'ya kanca attı. Haberde, Onana'nın gelecek sezon Lens takımında bir rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve düzenli forma giymek istediği aktarılırken, bu takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Onana'ya yakın kaynaklar ise 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun tekliflere açık olduğu ancak şu an beklemek istediğini söyledi. Alınan bilgilere göre Jean Onana'ya, Beşiktaş haricinde birkaç Avrupa takımı daha ilgi gösteriyor. Genç oyuncu kendisine gelen teklifleri görmek ve ona göre karar vermek istiyor.

OZAN TUFAN İLE ANLAŞILDI İDDİASI

Bu arada Beşiktaş'ın geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City'e transfer olan Ozan Tufan ile anlaştığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar'ın Hull City ile yaptığı görüşmeler devam ediyor.