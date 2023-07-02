Kartal’dan Ada’ya çıkarma

Beşiktaş, Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile İngiltere'den yıldızları transfer etme planları yapıyor. Kartal, Phillippe Coutinho ile anılsa da 7 milyon Euro yıllık ücret büyük sorun. Beşiktaş bu transferde Aston Villa'ya 2.5 milyon Euro'sunu karşılamayı önerdi. Stoper için Southampton'ın defans oyuncusu Lyanco'yu gözüne kestiren Kartal, Halil Dervişoğlu için de Brentford ile masaya oturacak. Kazancı, ayrıca yakında baba olacak Redmond'ı da ziyaret edecek ve bu oyuncunun da durumu görüşülecek.

İLK TRANSFER EMRECAN OLDU

Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon Somaspor'da forma giyen Emrecan Bulut'a imza attırdı. 2002 Ardahan doğumlu sol kanat oyuncusuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Pandemi döneminde futbola 1 yıl ara verip amatör ligde yeniden sahalara dönen 20 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Manisa ekibi Somaspor'a imza atmıştı.

SİYAH-BEYAZLILAR SEZONU AÇTI

Siyah-beyazlı ekip yeni sezon çalışmaları için dün Ümraniye'de bir araya geldi. Futbol kariyerini sonlandıran ve antrenörlüğe geçiş yapan Burak Yılmaz da ilk mesaisine çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in 9 Temmuz'da Almanya'da başlayacak kamp öncesi 8 günlük süreçte eleme yapacağı ve yola devam etmeyeceği isimleri netleştireceği kaydedildi. Montero'nun yeniden kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesi beklenirken, bir diğer yabancı Ajdin Hasic'in de şansının zor olduğu kaydedildi.