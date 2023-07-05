Kartal’dan Coutinho planı

İspanya'dan Sport'un haberine göre Beşiktaş, Philippe Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı Brezilyalı oyuncunun gündemlerinde bulunmadığını ifade ederken, Aston Villa'ya satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncunun maaşının %40'ını ödemek istedi. Siyah-beyazlılar, Aston Villa'nın maaşının yüzde 60'ını ödemesi durumunda yıldız oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralayacak.

8 MİLYON EURO'YA ÇEKECEK

Ayrıca Beşiktaş, Coutinho'nun satın alma opsiyonunun 8 milyon Euro olmasını talep ediyor. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları üzerinden görüşmeler sürüyor. Kariyerinin son dönemlerinde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti. Brezilyalı yıldız 22 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

GEDSON'A LAZİO KANCASI

SERİE A ekibi Lazio, teknik direktör Sarri'nin raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i istiyor. Beşiktaş'ın Gedson için beklentisinin çok yüksek olduğunu aktaran İtalyan basını, Lazio'nun teklifinin 20 milyon Euro olduğunu yazdı. Ancak Beşiktaş, 1 yıl daha kadroda tutmak istediği Gedson'un bonservis bedelini 35 milyon Euro seviyesinde belirledi.