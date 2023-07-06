Kartal’a Kazak 10 numara

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Siyah-Beyazlı ekipte gündeme gelen son isim CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov oldu. Yönetimin, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı iddia edildi. 10 numara pozisyonunda bulunmasına rağmen geçen sezon stoper, orta saha, sol bek ve sol kanatta görev yapan Kazak futbolcu, sağ kanatta da bir görev üstlenebiliyor. Kartal'ın bonservisiyle birlikte almak istediği Bakhtiyor Zaynutdinov gelirse Süper Lig'de yerli olarak oynayacak. Öte yandan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in teknik ekibine Burak Yılmaz'ın ardından bir tanıdık isim daha geliyor. Adana Demirspor'dan ayrılan Gökhan İnler'in, Güneş'le antrenör ekibine katılmak için görüşme yaptığı belirtildi.