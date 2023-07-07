Castillejo harekatı

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları tam gaz sürerken İspanyol basınından Marca siyah-beyazlıların Valencia'dan Samu Castillejo için teklif yaptığı öne sürüldü. Sağ kanatta oynayan İspanyol futbolcu ile temasların sıklaştırıldığı öğrenildi. 2025'e kadar Valencia ile sözleşmesi bulunan Samu Castillejo daha önce Malaga, Valencia, Villarreal ve Milan formaları giydi. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı ve 4 gol attı. Bu arada Kara Kartal'ın Zenif forması giyen Daler Kuzyaev için yaptığı teklifin detayları belli oldu. Oyuncu için 1.5 milyon euro maaş ödenmesi planlanırken 4 yıllık anlaşma önerileceği kaydedildi. Yılda 500 bin euro'dan 4 yılda ödenmek üzere 2 milyon Euro imza parası da gündemde. Bu arada siyah-ı takım, 2023- 2024 sezonu ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşacak. Beşiktaş-Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.