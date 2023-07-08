Kartal Halil’i kaptı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Basında yer alan iddialara göre; siyah-beyazlılar, oyuncunun transferi için kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Kara Kartal'ın İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmeler soncu yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın Halil'in sonraki satışından yüzde 25 pay ve 500 bin Euro başarı bonusu karşılığında bu transferi bitirdiği öğrenildi. Öte yandan milli futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması da giyen Halil, burada gösterdiği performansla milli takıma seçilmişti. Gelecek sezon Brentford ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, geçen sezon Burnley'de kiralık olarak forma giymişti. Halil, Burnley'de 9 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.