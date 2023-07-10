Kartal hareketli

Transferin sessiz takımı Beşiktaş, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın. Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna Somaspor'dan Emrecan Bulut'u katan siyah-beyazlılar, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi, CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için geri sayıma geçti. Siyahbeyazlılar, Kazak oyuncu için Rus ekibi ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Futbol federasyonun yeni sezon öncesi yaptığı talimat değişikliği sonrası 25 yaşındaki Kazak oyuncu Türk statüsünde forma giyebilecek. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zaynutdinov, CSKA Moskova'da forvet, 6, 8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.

GURBETÇİ HAMLESİ

Beşiktaş, orta saha arayışında sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlı kurmayların, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'ye düşen Hertha Berlin'in gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın şartlarını sorduğu kaydedildi. Ancak 26 yaşındaki ismin, Almanya'dan ayrılmayı düşünmediği ve transferin bu aşamada zor olduğu vurgulandı.