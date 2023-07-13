Kartal Amartey’i İstanbul’a getiriyor

Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor. Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giydi. Futbola Djurgarden'de başlayan tecrübeli futbolcu, burada 4 sezon oynadıktan sonra Kopenhag'a gitti. Danimarka'da da iki sezon geçiren Amartey, daha sonra Leicester City'ye transfer oldu. Son sekiz sezondur İngiliz ekibinde görev alan başarılı oyuncu, geçen sezon takımıyla küme düşme acısı yaşamıştı.

TAVŞAN DA LİSTEDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki sezondur kadrosuna katmak istediği Elayis Tavşan için NEC Nijmegen'e bu yıl da transfer teklifinde bulundu. Futbola Sparta Rotterdam alt yapısında başlayan 22 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı sağ kanat oyuncusu, 2020 yazında 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında NEC Nijmegen'e transfer oldu. Üç yıllık NEC Nijmegen kariyerinde 108 maça çıkan Elayis Tavşan, 22 gol atıp 14 de asist üretti.