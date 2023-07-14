YENİ sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi basın mensuplarıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Şenol Güneş, "Onana ve Amartey arasında Amartey'i tercih ettik. Hem Gana Milli Takımı'nda oynadı hem de gelmek istediğini söyledi" yorumunda bulundu.

Takımdan ayrılmak isteyen değerini getirirse gidebilir diyen deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu'nun da Beşiktaş'ın ismini kullanarak pazarlık yaptığını söyledi. Güneş, "Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa herkese soğuk bakarım" ifadelerini kullandı.