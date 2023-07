Kara Kartal’dan İrfan Can hamlesi

Tadic'i Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, ezeli rakibine İrfan Can Kahveci'yi alarak cevap vermek istiyor. Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin transfer edilmesine rağmen teknik direktör İsmail Kartal'ın 10 numara aradıklarını açıklamasından sonra milli oyuncunun Fenerbahçe'de 11 oyuncusu olmak için tüm umutları tükendi. Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilenmesini fırsat bilen İrfan Can hem Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e hem de Emre Kocadağ'a mesaj yollarak transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen başkan Ahmet Nur Çebi, başkan Ali Koç'u arayarak İrfan Can'ı istedi. Ali Koç'un cevabı "İsmail hoca izin verirse olur. Biz aramızda anlaşırız" oldu. Beşiktaş yönetimi beklemeye geçerken, İsmail Kartal'ın vereceği karar merak konusu oldu. Geçen sezon 43 maça çıkan İrfan Can 7 gol, 5 asistle oynadı.