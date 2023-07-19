Redmond’ın yerine Moura

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda sürüyor. Transfer döneminde ilgilendiği Dusan Tadic'i Fenerbahçe'ye, Halil Dervişoğlu'nu da Galatasaray'a kaptıran Kara Kartal, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, kanat mevkiinin yanı sıra ikinci forvet olarak da görev yapabilen Tottenham'ın yıldız oyuncusu Lucas Moura'yı gündemine aldı. Adı daha önce de Türk ekipleriyle anılan ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı yıldız için siyah-beyzlı yöneticiler nabız yokluyor. Tottenham'dan ayrılan sambacının menajerine randevu verildi ve İstanbul'da bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

AYRINTILI RAPOR İSTEDİ

Moura'ya daha önce teklifler olduğu ancak yüksek maaş nedeniyle transferin gerçekleşmediği kaydedildi. Bu oyuncu için Şenol Güneş'ten onay bekleniyor. Güneş'ten yeşil ışık gelirse, pazarlıklar yeniden başlayacak. Kurt hocanın, geçen sezon sadece 19 maça çıkan oyuncuyla ilgili ayrıntılı bir rapor istediği belirtiliyor.