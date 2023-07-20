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Haberler Beşiktaş Kartal uçuşa geçti

Kartal uçuşa geçti

Yeni sezon öncesi transferin sessiz ekibi Beşiktaş, dün Brezilyalı stoper Lyanco’yu İstanbul’a getirdi, sıra Amartey ve Onana’da

Kartal uçuşa geçti

KAMP döneminde Teknik Direktör Şenol Güneş'in istediği bölgelere takviye yapmakta zorlanan yönetim, Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'i rakiplerine kaptırarak tepkilerle karşılaşmış ve başkan Ahmet Nur Çebi istifaya davet edilmişti. Bu gelişmelerin ardından oluşturulan kriz masasından oyuncularla anlaşma sağlayarak kalkan Başkan Çebi ve kurmayları, transferleri İstanbul'a çağırdı. Brezilyalı defans oyuncusu Lyanco, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Kısa bir açıklama yapan yıldız futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. Lyanco için satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

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İNGİLTERE'DEN uzun süredir görüşülen Daniel Amartey ile de yıllık 2 milyon Euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi. Orta saha için Onana ısrarını sürdüren Kartal, Lens'in 5 milyon Euro'luk inadını kırmayı başardı. Beşiktaş, Onana'yı yaklaşık 4,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya oldukça yaklaştı. siyahbeyazlılar, Roberto Pereyra ve David Okereke için de temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

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