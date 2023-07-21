Kara Kartal’ın yeni Atiba’sı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği bir transferi daha bitirdi. Güneş'in daha önce alınması halinde çok iyi olacağını söylediği Lyanco transferini nihayete erdiren yönetim, şimdi de Lens'in orta sahası Onana'yı kadrosuna kattı. Dün akşam resmi imzaları atmak üzere İstanbul'a gelen Jean Onana, mevki olarak ön liberonun dışında stoper ve 8 numarada oynayabiliyor.

OLDUKÇA HIRÇIN BİR ÖN LİBERO

Henüz 20 yaşında Kamerun Milli Takımı'nda forma giymeye başlarken 10 karşılaşmada ter döktü. 1.89 boyunda olan 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturan ve efsane futbolcular arasına giren, sezon sonunda da siyah-beyazlı renklere veda eden Atiba Hutchinson'un gençliğini anımsatıyor. Onana, kariyeri boyunca hiç sakatlık sorunu yaşamazken Fransa ve Belçika 1. Ligleri'nde 73 maçta görev yaptı. Tek eksisi ise bazı zamanlarda kontrolsüz oynaması. Şimdiye kadar gördüğü sarı kart sayısı 24. İki kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

RAKİP STRASBOURG

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya kampında sürdüren Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarına devam etti. Antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Ajdin Hasic katılmazken, boğaz enfeksiyonu nedeniyle iki gündür idmanlara çıkmayan Amir Hadziahmetovic çalışmada yer aldı. Beşiktaş akşam basına kapalı yaptığı antrenmanla Almanya kampı çalışmalarını noktaladı. Siyahbeyazlı ekip bugün (TSİ) 17.00'de Fransız ekibi Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak ve karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.