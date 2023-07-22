Kartal’a Norveçli kanat

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için savaşmak isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yeni hedef Mohamed Elyounoussi oldu. Southampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Oyuncunun yaklaşık 2,5 milyon Euro'luk yıllık ücret beklentisi olduğu ve görüşmelerin devam edeceği bilgisi verildi. Futbolculuk kariyerinde Sarpsborg 08, Molde ve Basel formalarını giydikten sonra 2018 yazında 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'a transfer olan Elyounoussi, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda 19 maçta 1071 dakika şans buldu ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

VARGAS VE EKAMBİ DE LİSTEDE

Sonraki iki yılı İskoç ekibi Celtic'de kiralık geçiren Elyounoussi, ilk sezonunda 22 maçta 7 gol-6 asist, ikinci sezonunda ise 45 maçta 17 gol - 8 asist üretti. Son iki sezonda Southampton'da düzenli olarak forma giyen Elyounoussi, 71 maçta 9 gol-6 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncu, şimdiye dek 52 kez giydiği milli takım formasıyla da 9 gol - 5 asist üretti. Kara Kartal kanat transferi için Matias Vargas ve Toko Ekambi için de görüşmelerini sürdürüyor.