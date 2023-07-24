Nino’da sona doğru

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer için atağa kalktı. Daniel Amartey ve Jean Onana transferlerini duyuran Kara Kartal, stopere Southampton forması giyen Lyanco'yu transfer etmek istemiş fakat oyuncu sağlık testlerini geçememişti. Bunun üzerine yeni arayışlara giren ve Portimonense forması giyen Pedrao ile Braga'da görev alan Vitor Tormena'yı listesine ekleyen siyah-beyazlıların Fluminense forması giyen 26 yaşındaki stoper Nino ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Beşiktaş'ın, Brezilya ekibine ise bonuslarla beraber 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi. Fluminense Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon Euro'nun ödenmesini talep etti. Kulüpler arası müzakereler devam ediyor. Güncel değeri 6,5 milyon Euro olan futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Bu arada Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı istifa edeceğini açıkladı. Bu kararın arkasında yaz transfer döneminde yapılan hamlelerin gecikmesi nedeniyle taraftarın tepkisi ve Şenol Güneş ile transfer konusunda anlaşılamaması olduğu öğrenildi.