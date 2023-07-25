Hamle yaptı Kartal’a İngiliz dinamo

Yenisezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'da dört koldan transfer girişimlerinde bulunuyor. Daniel Amartey ve Jean Onana transferleriyle savunmayı güçlendiren siyahbeyazlılar, şimdi de Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre; Oxlade- Chamberlain'in transferi için 3 kulüp mücadele ediyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna Beşiktaş'ın yanı sıra Brentford ve Suudi Arabistan'dan bir kulübün de talip olduğu belirtildi. Haberde, "Beşiktaş, onu en yüksek maaşlı oyuncuları yapmak istiyor. Chamberlain'in boşta bir oyuncu olması Beşiktaş'ın büyük bir sözleşme teklif etmesine fırsat veriyor" ifadelerine yer verildi. Oxlade-Chamberlain'in kariyerindeki bir sonraki adıma karar vermeden önce seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Geçen sezon 13 maçta 491 dakika sahada kalan Chamberlain 1 gol atarken, asist yapamadı.