Savunmaya genç Brezilyalı

Transferdeki sessizliğini bozan Beşiktaş, yeni haftaya çok hızlı start vermeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre savunma takviyesi için uğraşlar veren Beşiktaş yönetiminin, Brezilya takımlarından Fluminense'de forma giyen 26 yaşındaki Nino'da imza aşamasına geldiği kaydedildi. Beşiktaş'ın 1.88 boyundaki Sambacı için bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Fluminense cephesinin takım kaptanı Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon Euro'nun ödenmesini talep ettiği ancak kulüpler arası müzakerelerin sürdüğü ve anlaşmanın yapılmasına kesin gözle bakıldığı ifade edildi.

'ANLAŞMA KESİN GİBİ'

Brezilya medyasında da yankı bulan haberlerde "Nino için ilk yurt dışı deneyimine başlama zamanı gelmiş gibi görünüyor. Türk ekibi teklifinde çok ciddi ve anlaşma sağlanması neredeyse kesin gibi" yorumunda bulunuldu. Ayrıca oyuncunun da artık ülke dışında bir deneyim yaşamak istediğinin altı çizildi. Daha önce Brezilya dışına hiç çıkmayan ve futbola Criciuma Esporte'de başlayan Nino, ülkesinin genç milli takımlarında da 12 kez forma giyme şansı buldu.