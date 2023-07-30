Kartal samba yapacak

Beşiktaş, sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız verdi. Radarına iki Brezilyalı ismi alan siyah-beyazlılar, taraftarını mutlu etmek için şartlarını zorlayacak. Kartal Shanghai Port forması giyen 31 yaşındaki Oscar ile Milan'da top koşturan 32 yaşındaki sağ kanat Junior Messias için girişimlere başladı. 2017 yılında Chelsea'den 60 milyon Euro karşılığında Çin'in yolunu tutan Oscar, kariyerine Avrupa'da devam etmek isterken, piyasa değeri 7.5 milyon Euro'ya düşen yıldız isim için Beşiktaş piyasa araştırması yapıyor. Shanghai ile 194 maça çıkan Oscar, 57 gol, 104 asistle oynadı. Ante Rebic transferinde Milan ile iyi ilişkiler kuran siyah-beyazlı yöneticeler, İtalyan ekibinden Junior Messias'ı da istedi. Beşiktaş'ın Messias için ilk planının kiralık olduğu öne sürüldü. Milan'ın ise sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 32 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkartmak istediği ifade edildi. Çizme ekibi 5 milyon Euro isterken pazarlıkların sürdüğü belirtildi.