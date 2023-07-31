Rebic, Kartal için İstanbul’da

Transferde gaza basan Beşiktaş, hücum hattına çok önemli bir takviye yaptı. Kara Kartal'ın anlaşmaya vardığı Hırvat golcü Ante Rebic, imza için Türkiye'ye geldi. Milan'ın önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği forvet için devreye giren Beşiktaş, hızlı davranarak transferi bitirdi. Dün 16.00 sıralarında İstanbul'a inen Rebic'i bir grup Beşiktaşlı taraftar karşıladı. Kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki golcü, çok mutlu olduğunu söyledi. Daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş Domagoj Vida'dan fikir aldığını belirten Rebic, "Bana çok güzel şeyler anlattı. Her şey çok olumlu. Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyeceğim" dedi. Kara Kartal'ın Rebic ile 2 yıllık anlaşma imzalayacağı kaydedildi.